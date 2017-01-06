Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak Cuma

06 Ocak 2017 16:32

Mitrovic resmen açıklandı. Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı girdi. Babel ve Mitrovic ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar forvet ve 6. stoper için çalışmalarını devam ettiriyor. İç ve dış transferde Beşiktaş'ta neler yaşanıyor. 6 Ocak Cuma son dakika Beşiktaş haberleri.

MITROVIC NE KADAR KAZANACAK?

Beşiktaş, yeni stoperi Matej Mitrovic'in maliyetini borsaya bildirdi. Mitrovic için kulübüne 4.2 milyon euro bonservis ödenecek.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir." açıklaması yapıldı.

ETO'O OLMAZSA MORAES

Samuel Eto’o’da sona gelen Beşiktaş, yine de alternatif oyuncular ile ilgili çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Vida konusunda Dinamo Kiev ile görüşme halinde olan Kartal’ın, takımın Brezilyalı golcüsü Junior Moraes için de nabız yokladığı öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için Ukrayna ekibi ile pazarlıklara devam eden Beşiktaş’ın Eto’o transferinde pürüz yaşaması halinde Moraes’i kadrosuna katacağı belirtildi.

VIDA YİNE GÜNDEMDE

Savunmasını Mitrovic’le güçlendiren Beşiktaş’ta Vida aşkı bitmiyor. Dinamo Kiev’e son olarak 2 milyon Euro kiralama teklifi sunan Kartal, Ukrayna ekibinden olumlu geri dönüş aldı. Kampa katılması için yoğun uğraş verilen Vida’nın transfer olması halinde stoperde Şenol Güneş’in tam 6 farklı alternatifi olacak.

ETO'O NE KADAR KAZANACAK? KERİM "GİTMEM" DEDİ

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra bonservis bedeli olarak bir de 1 milyon Euro isteyince, pazarlıklar dün akşam tıkandı.

Dünkü gelişmeler şöyle oldu: Beşiktaş, Samuel Eto'o ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.. Ücret olarak 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı. İşin Antalyaspor kısmında ise kırmızı-beyazlı kulüp önce Ömer (bonservisiyle) ve Kerim Frei'ı (kiralık) talep etti. Fakat Kerim, "Ben Antalyaspor'a gitmem. Avrupa'ya gideceğim" yanıtını verdi. Beşiktaş yönetimi Kerim'i ikna edemedi. Bunun üzerine Antalyaspor, "Kerim yoksa 1.5 milyon Euro para isteriz" dedi. (Sabah)

MARTINEZ VETO YEDİ



Bir süredir Kolombiya ligini mercek altına alan siyah-beyazlılar son olarak listesine Atletico Nacional’da oynayan Miguel Borja ile Andres Ibarguen’i dahil etti. 23 yaşındaki Borja ile 24 yaşında olan Ibarguen’i bir süredir İzleme Komitesi’ne takip ettiren Beşiktaş Yönetimi’nin, Eto’o transferinde bütçenin aşılması halinde genç golcü adaylarını öne çekebileceği belirlendi.



Bu arada İzleme Komitesi’nin, Çin liginde top koşturan bir başka Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i veto ettiği öğrenildi. (Skorer)

QUARESMA'NIN SÖZLEŞMESİNDE SON DURUM

Ricardo Quaresma, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş yönetimiyle yeniden masaya oturmak istiyor. Ancak siyah-beyazlı idareciler, ilk pazarlıkta işi yokuşa sürdüğü gerekçesiyle Portekizli yıldızla yapılacak görüşmeyi ağırdan alıyor.



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Ömer Şişmanoğlu

Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2- Kerim Frei

Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.

3- Rhodolfo

Beşiktaş mutlaka yeni bir stoper transfer etmeyi düşünüyor. Eğer bu transer gerçekleşirse Rhodolfo takasta kullanılabilir ya da kiralık olarak gönderilebilir.

4- Veli Kavlak

Uzun süredir sakatlığı devam ediyordu takımdan gönderilmesi gündemde

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

1- Ryan Babel

Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Siyah-Beyazlılar Babel transferini resmen açıkladı.

2- Manoel Messias

Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.

3- Nicolas Lombaerts

Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.

4- Yaroslav Rakitsky

Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.

5- Zapata

2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

6- Mario Gomez

Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.

7- Samuel Eto'o

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

8- Tunay Torun

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

9- Felipe Aguilar

23 yaşındaki Kolombiyalı son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.​ Siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasında

10-Holger Badstuber​

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Holger Badstuber, Bayern Münih'te forma şansı bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

11- Wilfried Bony

Forvet arayan Beşiktaş, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı.

12- Matej Mitrovic

Rijeka forması giyen Hırvat stoper Beşiktaş'ın ikinci tranfseri oldu.