Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 4 Ocak

04 Ocak 2017 15:48

Beşiktaş transfer döneminin başlamasının ardından transfer arayışlarını hızlandırdı. İlk transfer Babel'in ardından gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar Antalyaspor forması giyen ve sezon başında gerçekleşmeyen Samuel Eto'o transferini bu kez bitirme de kararlı. Gerekli teklifler Akdeniz kulübüne yapıldı. Stoper için arayışlar da devam ediyor. Bu arada Beşiktaş için Aaron Hunt iddiası ortaya atıldı.

ŞOK İDDİA! ADRIANO AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği ve çıktığı 22 maçta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Adriano ile ilgili Siyah-Beyazlı taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'ya olan yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Brezilyalı yıldızın son olarak Reina'da gerçekleşen terör olayının ardından, Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.

MITROVIC İSTANBUL'A GELİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Mesias, Vida ve Rakitsky gibi isimlere yoğunlaşmış, ancak bu isimlerin çok para istemeleri sebebiyle, gözler Aguilar ve Mitrovic'e dönmüştü.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 23 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlılar, milli futbolcuyu bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A ALMAN PANZER

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Aaron Hunt'ı, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için kulübü Hamburg'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Bir Türk'le evli olan 30 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini Werder Bremen'de geçirirken, daha sonra transfer olduğu Wolfsburg ve Hamburg'da kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. (Sabah)

ETO'O DA SICAK GELİŞME

Golcu transferinde ilk hedef olarak Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’yu belirleyen ve girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, yıldız isme hem transfer hem de fiziki olarak çok yaklaştı. Beşiktaş, bir haftalık ikinci yarıya hazırlık kampını Antalyaspor ile aynı otelde yapacak. Samuel Eto’o, Antalya kampında Siyah-Beyazlılar’la aynı çatı altında olacak.

TEKLİF: ÖMER ŞİŞMANOĞLU + PARA

Aboubakar'ın gerek düşük performansı, gerekse Afrika Kupası'na gidecek oluşu nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu 36 yaşındaki Samuel Eto'o için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceği, ayrıca bir miktar da para ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Kamerunlu yıldızla da 1.5 yıllık sözleşme karşılığında mutabakata vardı. Eto'o Beşiktaş'ta, Antalya'daki ücreti olan yıllık 3 milyon Euro alacak.



1- Ömer Şişmanoğlu

Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2- Kerim Frei

Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.

3- Rhodolfo

Beşiktaş mutlaka yeni bir stoper transfer etmeyi düşünüyor. Eğer bu transer gerçekleşirse Rhodolfo takasta kullanılabilir ya da kiralık olarak gönderilebilir.

4- Veli Kavlak

Uzun süredir sakatlığı devam ediyordu takımdan gönderilmesi gündemde

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

1- Ryan Babel

Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Siyah-Beyazlılar Babel transferini resmen açıkladı.

2- Manoel Messias

Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.

3- Nicolas Lombaerts

Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.

4- Yaroslav Rakitsky

Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.

5- Zapata

2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

6- Mario Gomez

Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.

7- Samuel Eto'o

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

8- Tunay Torun

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

9- Felipe Aguilar

23 yaşındaki Kolombiyalı son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.​ Siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasında

10-Holger Badstuber​

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Holger Badstuber, Bayern Münih'te forma şansı bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

11- Wilfried Bony

Forvet arayan Beşiktaş, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı.