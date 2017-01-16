Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 16 Ocak Pazartesi

16 Ocak 2017 11:03

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmeler burada. Quaresma ile yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta forvet transferi için girişimler sürüyor. Yeni transferler Babel ve Mitrovic bugün Osmanlıspor maçında oynayacak mı? Aziz Yıldırım'dan Eto'o ve Mehmet Ekici ile ilgili açıklamalar geldi.

QUARESMA'DA SON DAKİKA

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkıda bulunan, bu dönemde de ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan Ricardo Quaresma için yönetim harekete geçti.

2+1 yıllık yeni sözleşme

Euro 2016’da şampiyonluğa ulaşan Portekiz Milli Takımı’nda da yer alan 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yıldız ismin menaceriyle görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta içerisinde resmi imzaları atacak. Q7’nin yeni kontratı, seneliği 2 milyon Euro (8 milyon TL) üzerinden 2+1 yıllık olarak düzenlenecek.

Maliyeti 24 milyon TL

Kara Kartal’da bu sezon 22 karşılaşmada takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan süperstarın, yeni anlaşmanın ardından 3 yıl için kulübe maliyeti 24 milyon TL’yi bulacak. Bu hamleyle 33 yaşındaki futbolcunun hem futbolundan hem de takım arkadaşlarını örnek kişiliğinden yararlanmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Quaresma’yı ek olarak takım kaptanları arasına ekleyecek. Her fırsatta yaptığı açıklamada, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen Quaresma’nın, bu kontratla birlikte bu isteği de gerçekleşmiş olacak.

FORVET OPERASYONU SÜRÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak kulübe menacerler aracılığıyla önerilen; Olympiakos’lu Brown Ideye ve Villarreal’li Roberto Soldado için çalışma başlatmıştı.

Soldado listeden çıkartıldı

Bu 2 isim için yapılan araştırmalar sonrasında yönetim, Villareal’in İspanyol oyuncusu Soldado’nun uzun süredir süren sakatlığını göz önünde bulundurarak bu ismi listesinden çıkardı. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un Nijeryalı golcüsü Brown Ideye için görüşmelerine devam eden yönetimin, Anzhi’yle sezon sonuna kadar kiralık olan sözleşmesi feshedilmesinin ardından Shakhtar’a dönen Pylyp Budkivsky’yi yeniden gündemine aldığı bildirildi.

Shakhtar kiralamak istiyor

Rusya Premier Lig devi Anzhi’de çıktığı 22 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, kulübü, Süleyman Kerimov’dan satın alan Osman Kadiyev’in başlattığı ekonomik olarak küçülme operasyonu sonrasında gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından Shakhtar’ın Portekiz kampına katılan 1,96’lık futbolcunun, Ukrayna ekibiyle çalışmalarına devam ettiği ancak kulübünün bu ismi sezon sonuna kadar başka bir ekibe kiralamayı istediği öğrenildi.

ERSAN GÜLÜM ŞOKU

Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...

Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.

Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...

Beşiktaş bonservis ödemek istemiyor

Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı. Ersan’ın da devreye girerek Çinliler’i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Matej Mitrovic’i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ortaya çıkan pürüzün giderilmesi ve Ersan’ın bedelsiz transfer alınabilmesi halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi. (Habertürk)

BABEL'DE LİSANS KRİZİ

Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta gözler Osmanlıspor’la deplasmanda oynanacak maça çevrildi. Yeni transferlerin bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ryan Babel’de yaşanan son gelişmeler can sıktı. Deportivo’dan kaynaklı sorunlar nedeniyle Hollandalı yıldızın lisansının henüz çıkmadığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi’nin maç gününe kadar bu problemi çözmeye çalıştığı ifade edilirken, 31 yaşındaki futbolcu, lisansının çıkmaması durumunda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansı yetişen Mitrovic ise Şenol Güneş’in görev vermesi durumunda sahada olacak. (HT Spor)

BEŞİKTAŞ'TAN MITROVIC AÇIKLAMASI

Beşiktaş, yeni transferi Matej Mitrovic'in transferi ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

AZİZ YILDIRIM'DAN ETO'O AÇIKLAMASI

Eto'o'nun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine açıklamalar yapan Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün bir üst akıldan tavsiyeler alarak böyle bir karar verdiğini söylemişti. Spor otoritelire ve spor yazarları ise bu üst aklın Aziz Yıldırım olabileceğini söylemişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu konuda açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın bu konudaki açıklamaları: "Beşiktaş Eto'o konusunda biz araya girdik sanıyor. Ben hocaya sordurdum, düşüncesi varsa bizde girelim dedim. 'hayır' dedi. Antalyaspor Başkanı ile de zerre konuşmadım. Ben kendisini tanımam zaten, babasını tanırım."

BEŞİKTAŞ'TA GELENLER

1- Matej Mitrovic

2- Ryan Babel

BEŞİKTAŞ'TA GİDENLER

1- Olcay Şahan

AYRILMASI GÜNDEMDE OLANLAR

1- Ömer Şişmanoğlu

2- Veli Kavlak

3- Rhodolfo

4- Kerim Frei

BEŞİKTAŞ'A GELMESİ GÜNDEMDE OLANLAR

1- Jackson Martinez (Forvet)

2- Eduard Sobol (Sol bek)

3- Eder (Forvet)

4- Budkivsky

5- Mehmet Ekici

6- Ersan Adem Gülüm