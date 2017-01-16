Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu

16 Ocak 2017 08:06

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maça Ali Çamdalı'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Aykut Kocaman, Galatasaraylı oyuncuların sürekli küfür ettiklerini iddia ederken Çamdalı'nın o pozisyonda hakem Mete Kalkavan'a, Wesley Sneijder’i işaret ederek, ''neden korkaklık ediyorsun? Adam sürekli küfür ediyor... duymuyor musun? Erkek gibi maç yönet korkma... neden korkak maç yönetiyorsun? Sağır mısın? Küfürleri duymuyorsun. Korkak herif'' dediği için oyundan atıldığı ortaya çıktı.

De Jong'a küfürleri Sneijder öğretiyor iddiası

Felipe Melo'nun ardından ön libero mevkisinde yaşanan boşluğu doldurmaya başlayan Nigel De Jong sadece oyunu ile değil oyuna koyduğu karakteri ile de bunu göstermeye başladı. Her pozisyonda oldukça sert giren, kendisine sert girildiği anlarda hiç tepki vermeyen Hollandalı oyuncu, maç boyunca ağzından küfrü ise eksik etmiyor.

Atiker Konyasporlu futbolcular maç içinde ve sonunda Nigel De Jong'u hakem Mete Kalkavan'a şikayet ederken, ''adam İngilizce değil, bildiğin Türkçe küfür ediyor'' diye isyan ettiler. Konyalı oyuncular ayrıca Sneijder’in de benzeri küfürlerini ettiğini belirterek, ''Sneijder, De Jong’a iyi Türkçe öğretmiş. Ne kadar küfür varsa ediyorlar'' diye isyan ettiler.

Sneijder'in yerine Josue

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Türkiye Kupası'nda oynanan Elazığspor maçında hafta sonunda Karabükspor maçının provasını yapacak. Cezalı olan Wesley Sneijder'in yerine oynatacağı Josue'yi bu maçta deneyecek. Riekerink ayrıca yeni transferler Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'a da zorlu deplasmanda ilk 11'de şans verecek. Riekerink ayrıca Sinan Gümüş'ü de Türkiye Kupası'nda değerlendirerek sakatlığı sonrasında durumunu görecek.

Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Galatasaray'da hiç beklenmedik bir kriz kapıya dayandı... Çarşamba günü oynanacak Elazığspor maçı için sarı-kırmızılıların Elazığ'a otobüsle gitme riski. Elazığ havalimanının hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman kapanması ve uçakların inip kalkmasının riskli bulunması nedeniyle böyle bir durum meydana geldi. Galatasaray yönetimi, Elazığ ile oynanacak Türkiye Kupası maçının ertelenmesi için talepte bulundu. TFF ise maçın iptalinin söz konusu olmadığını Galatasaray yönetimine iletti.