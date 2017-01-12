Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi

12 Ocak 2017 01:25

Galatasaray yönetimi ile yakın ilişkileri bulunan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten sürpriz bir teklif geldi...

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'ın Lukas Podolski'nin ayrılmasından sonra forvet ihtiyacı doğacağını da bilen Hollandalı menajer Vitesse forması giyen Ricky van Wolfswinkel'i önerdi.

Menajerliğini Louis Laros'un yaptığı 27 yaşındaki oyuncu için yönetimin Sneijder, De Jong ve teknik direktör Riekerink'ten bilgi alabileceğini anlattı. Ricky van Wolfswinkel'in Sneijder ile iyi anlaşacağını ve gol yollarından çok daha faydalı olacağını iletti.

Guido Albers, Sneijder'in yapacağı asistlerle Ricky van Wolfswinkel'i gol kralı yapacağını da iddia etti.

Ricky van Wolfswinkel kimdir?

27 yaşındaki Ricky van Wolfswinkel, Hollanda doğumlu. 1.86 boyundaki golcü oyuncu Vitesse altyapısında yetişti. Sporting Lizbon, Saint Etienne, Norwich, Utrecht, Real Betis gibi takımlarda forma giydi.

Son yıllara kariyerinde düşüş yaşayan Ricky van Wolfswinkel, 2009'da 2.8 milyon Euro'ya Vitesse'den Utecht'e, 2011'de 5 milyon Euro'ya Utrech'ten Sporting'e ve 2013'de 10 milyon Euro'ya Sporting'den Norwich'e transfer oldu.

Ancak daha sonra kariyerinde düşüş başladı. 2016 yılı başında ise eski takımı Vitesse'ye geri döndü.

Bu sezon Vitesse formasıyla 18 maça çıkan Ricky van Wolfswinkel, 9 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Ricky van Wolfswinkel'in transfermarkt değeri 2 milyon Euro gösterilirken, takımıyla ise 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.