Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları

27 Aralık 2016 10:34

Aytemiz Alanya maçında 3 asist ve bir golle yıldızlaşan Wesley Sneijder’in, kısa süre önce Çin’den astronomik bir teklif aldığı ancak bunu elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı yıldızına kısa bir süre önce 3 yıl karşılığında 25 milyon euroluk bir teklif yapıldığı belirtildi. Menajeri Guido Albers, teklifi Sneijder’e iletti. Şu anda yıllık 5 milyon euro alan oyuncu, öneriyi kabul etmezken, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” dediği ifade edildi.

Son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, “Yıldızlar Karması” adı altındaki dayanışma maçına çıkan Sneijder, “Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim” açıklaması ile Türkiye’yi ne kadar benimsediğini de göstermişti.

Galatasaraylı yöneticiler, önceki güne damga vuran Sneijder’in böyle oynamaya devam etmesi halinde işlerinin ikinci yarıda daha da kolaylaşacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra yaptıkları değerlendirmede, “Sneijder’de aidiyet duygusu üst düzeyde. O bu şekilde oynamaya devam ederse takım bambaşka oluyor. Bizim en büyük transferimiz Sneijder’dir” dediği belirtildi.

‘Dennis Bergkamp golü’

Aytemiz Alanyaspor karşısında adeta şov yaparak galibiyetin mimarı olan Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda’da dikkatleri üzerine topladı. Hollandalı futbolcunun özellikle attığı şık aşırtma vuruşu, De Telegraaf tarafından övgü aldı. Telegraaf, Hollanda efsanesi Dennis Bergkamp’ı anımsatarak, “Bergkamp golü... Sneijder, Bergkamp’tan rol çaldı, enfes bir gol” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hollanda basını, De Jong ve Sneijder ikilisini öne çıkarıp, galibiyeti değerlendirdi.

Alanya maçı sonrasında yüzü gülen Sneijder, takım arkadaşlarıyla sevinç yumağı oldu.