27 Aralık 2016, Salı
> Futbol > Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları

Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'den 3 yıllık 25 milyon euro teklif edildiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” diyerek öneriyi elinin tersiyle ittiği belirtildi.


27 Aralık 2016 10:34


Aytemiz Alanya maçında 3 asist ve bir golle yıldızlaşan Wesley Sneijder’in, kısa süre önce Çin’den astronomik bir teklif aldığı ancak bunu elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı yıldızına kısa bir süre önce 3 yıl karşılığında 25 milyon euroluk bir teklif yapıldığı belirtildi. Menajeri Guido Albers, teklifi Sneijder’e iletti. Şu anda yıllık 5 milyon euro alan oyuncu, öneriyi kabul etmezken, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” dediği ifade edildi.

Son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, “Yıldızlar Karması” adı altındaki dayanışma maçına çıkan Sneijder, “Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim” açıklaması ile Türkiye’yi ne kadar benimsediğini de göstermişti.

Galatasaraylı yöneticiler, önceki güne damga vuran Sneijder’in böyle oynamaya devam etmesi halinde işlerinin ikinci yarıda daha da kolaylaşacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra yaptıkları değerlendirmede, “Sneijder’de aidiyet duygusu üst düzeyde. O bu şekilde oynamaya devam ederse takım bambaşka oluyor. Bizim en büyük transferimiz Sneijder’dir” dediği belirtildi.

‘Dennis Bergkamp golü’

Aytemiz Alanyaspor karşısında adeta şov yaparak galibiyetin mimarı olan Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda’da dikkatleri üzerine topladı. Hollandalı futbolcunun özellikle attığı şık aşırtma vuruşu, De Telegraaf tarafından övgü aldı. Telegraaf, Hollanda efsanesi Dennis Bergkamp’ı anımsatarak, “Bergkamp golü... Sneijder, Bergkamp’tan rol çaldı, enfes bir gol” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hollanda basını, De Jong ve Sneijder ikilisini öne çıkarıp, galibiyeti değerlendirdi.

Alanya maçı sonrasında yüzü gülen Sneijder, takım arkadaşlarıyla sevinç yumağı oldu.

Kaynak: Skorer

Etiket: Sneijder, Galatasaray,



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? 27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? - 27 Aralık Salı günü yoğun kar yağışından dolayı Yozgat, K...