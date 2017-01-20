Sneijder'den flaş transfer görüşmesi

20 Ocak 2017 01:43

Hafta sonunda oynanacak Karabükspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Wesley Sneijder teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten izinli soluğu Dubai'de aldı...

Hollandalı oyuncunun 4 günlük kafa izni dedikoduları beraberinde getirdi. Sneijder'in Dubai'de Türk sevgilisi ile tatil yapan Juventus'un sahibi Andrea Agnelli ile yemek yediği iddia edildi. Bu yemeğin tam da Juve teknik direktörü Marcello Allegri'nin Sneijder'den hiç vazgeçmediği haberlerinin arefesine rastlaması gündemi daha da şenlendirdi.