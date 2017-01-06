''Sneijder ve Podolski transferi tamam''

06 Ocak 2017 08:45

Çin'in Beijing Morning News gazetesi Pekin Gouan takımının yeni teknik direktörü Jose Manuel Gonzalez ve yardımcısı Alfonso Cortijo'nun ilk işinin futbol takımının yönetim ekibindeki Li Shen, Wei Tao ve Jiayi Shao ile bir toplantı yapmak olduğunu duyurdu.

Sportif direktör Shao'nun teknik direktör Gonzales'e Galatasaray ile Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'nin satılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladığı haberde yer aldı.

Çin'in bir başka önemli haber kaynağı Sohu Sports ise bu toplantıyla ilgili olarak teknik direktör Gonzales'in Sneijder'i değil de Inter'den Ever Banega'yı istediğini iddia etti. Yönetimin ise popülaritesi daha yüksek olduğu için Sneijder'i tercih etmeyi planladığını gündeme getirdi.