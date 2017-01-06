06 Ocak 2017, Cuma
> Galatasaray > ''Sneijder ve Podolski transferi tamam''

''Sneijder ve Podolski transferi tamam''

Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolski transferlerinin tamamlandığını iddia etti.


06 Ocak 2017 08:45


Çin'in Beijing Morning News gazetesi Pekin Gouan takımının yeni teknik direktörü Jose Manuel Gonzalez ve yardımcısı Alfonso Cortijo'nun ilk işinin futbol takımının yönetim ekibindeki Li Shen, Wei Tao ve Jiayi Shao ile bir toplantı yapmak olduğunu duyurdu.

Sportif direktör Shao'nun teknik direktör Gonzales'e Galatasaray ile Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'nin satılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladığı haberde yer aldı.

Çin'in bir başka önemli haber kaynağı Sohu Sports ise bu toplantıyla ilgili olarak teknik direktör Gonzales'in Sneijder'i değil de Inter'den Ever Banega'yı istediğini iddia etti. Yönetimin ise popülaritesi daha yüksek olduğu için Sneijder'i tercih etmeyi planladığını gündeme getirdi.

Kaynak: Beijing Morning News

Etiket: sneijder, podolski



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak


Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!
''Sneijder ve Podolski transferi tamam''
Galatasaray'a çifte yıldız
Fenerbahçe'den yılın transferi!
Yeni golcü için sürpriz iddia!
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
5 Ocak Süper Loto sonuçları 5 Ocak Süper Loto sonuçları - Süper Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi ta...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...