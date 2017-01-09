09 Ocak 2017, Pazartesi
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Sneijder transferde kararını verdi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder transferde son kararını verdi.


09 Ocak 2017 12:09

Çin'den gelen 3 yıl için 25 milyon euro'luk teklif Wesley Sneijder'in kafasını karıştırdı... ama İstanbul'dan ayrılmasına yetmedi. Gelen teklif üzerine Hollandalı oyuncu menajeri Guido Albers ile beraber Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi.

Özbek'e, "beni satmak istiyor musunuz?" diye sordu. Özbek ise, "öyle büyük bir rakam ki birşey diyemem" cevabı aldı. Sneijder ise, "eşim ve ben burada mutluyuz. Yeteri kadar para kazandık. Para için gitmem. Çünkü burada gelecek planları yapıyorum. Hayallerimden birisi G.Saray'da devam etmek" dedi.

Özbek ise "sen gitmek istemiyorsan, biz gitmeni hiç istemeyiz" diyerek son noktayı koydu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Sneijder haberleri, Çin transfer, son dakika transfer


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