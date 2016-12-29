29 Aralık 2016, Perşembe
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Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Galatasaray'ın 10 numarası Hollandalı Wesley Sneijder, önemli açıklamalarda bulundu.


29 Aralık 2016 00:06


Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder Fox Sports'tan Kees Jansma'ya konuştu...

Sneijder, eski hocası Louis van Gaal'den milli takım kariyerine, Galatasaray'da geleceğinden, İstanbul'daki yaşamına kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

-Louis van Gaal'le hiç kavga etmedim ama çok sorun yaşadım.

-Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. İstanbul'da mutlyum. Yolanthe'de İstanbul'da mutlu. Yaşanan olaylardan sonra korkmadım dersem yalan söylerim. Ama ne ben ne de Yolanthe bu olaylar yaşandı diye İstanbul'dan ayrılmayı düşünmedik.

-Milli takımla Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda mutlaka oynamak istiyorum. Belki sonrasında milli takımı bırakırım ama futbolu bırakacağımı düşünmüyorum.

-32 yaşındayım 34 yaşına kadar Galatasaray'la sözleşmem var. Devam etmemi isterlerse 2 sene daha oynarım. Sonrasında Türkiye'de kalır mıyım bilmiyorum. Ama gelecek hayallerim arasında teknik direktörlük var.

-Beşiktaş süper takım, Fenerbahçe harika takım... G.Saray çok kötü. Türk basını hiç objektif bakamıyor. Her gazeteci bir takım tutuyor ve yorumlarında o takımın taraftarı gibi bilgilendirme yapıyor. Ama bir de gerçekler var. Beşiktaş'tan 2 puan gerideyiz, Fenerbahçe'den 2 puan öndeyiz. İki takımda bizim sahamıza gelecek. Asıl rakibimiz ikisi değil bence Başakşehir. Hepimizi şaşırtıyorlar.

Kaynak: Fox Sports

Etiket: sneijder, galatasaray



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