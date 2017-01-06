06 Ocak 2017, Cuma
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Sneijder: 15 milyon Euro'ya giderim

Yönetim, Çin kulüplerinin yakın takibine giren Wesley Sneijder’in fikrini sordu. Hollandalı oyuncu, “Galatasaray’dan gitmem için çok ekstra şeyler vermeleri gerekir. Örneğin yılda 15 milyon euro ve 3 senelik sözleşme olursa gidebilirim” ifadelerini kullandı.


06 Ocak 2017 09:35


Galatasaray üzerindeki Çin etkisi giderek artıyor. Podolski’den sonra takımın 10 numarası Wesley Sneijder’in de yeniden Çinlilerin radarına girmesi sarı-kırmızılı kulüpte hareketliliğe neden oldu.

Yönetim Antalya Belek’te kampta bulunan Hollandalı oyuncuya transfer dedikodularını sordu, devre arası gidip gitmeyeceğini öğrenmeye çalıştı.

Sneijder’in daha önce olduğu gibi Galatasaray’da oynamaktan ve Türkiye’de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu yinelediği ve “Çin’e gitmem için çok ekstra şeyler vermeleri gerekir. Örneğin yılda 15 milyon euro ve 3 senelik sözleşme olursa gidebilirim. Böyle bir teklifi değerlendiririm” dediği öğrenildi.

7.5 milyon Euro'ya serbest

Bu gelişme üzerine Çin’de iyi bir pazarı olduğu düşünülen 32 yaşındaki futbolcunun ayrılma olasılığı ele alınmaya başlandı. Galatasaray’dan maç başı ve imza paralarıyla beraber senelik 5 milyon euro kazanan Sneijder’in 7.5 milyon euroluk bir teklif getirmesi durumunda yurt dışından bir takıma gitme hakkı bulunuyor.

Podolski'den en az 10 milyon Euro

Bu arada Galatasaray Yönetimi’nin Lukas Podolski için de stratejisi netleşti. Daha önce bu oyuncu için Burak Yılmaz’ın forma giydiği Beijing Guoan’dan menajerler aracılığıyla teklif alan yönetim Lukas Podolski’yi ucuza vermek istemiyor. Alman yıldız için gelen 6.5 milyon euroluk teklifin resmi olmasını bekleyen Galatasaray, Çin piyasasında son dönemde gerçekleşen yüksek meblalı transferler sonrası rakamı artırma kararı aldı. Cim-Bom, Podolski’yi en az 10 milyon euroya satacak.

Kaynak: Milliyet

Etiket: Wesley Sneijder, Galatasaray



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