24 Aralık 2016, Cumartesi
> TFF 1. Lig > Sivas'ta kazanan yok

Sivas'ta kazanan yok

TFF 1.Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.


24 Aralık 2016 15:36


TFF 1.Lig'in 16. ve ilk yarının son haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı, Sivasspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın  65. dakikasında Sivasspor'da Kerim Avcı kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor 28, galibyet hasreti 4 maça çıkan Adana Demirspor 18 puana yükseldi.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

Etiket: Sivasspor, Adana Demirspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor


Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!
Beşiktaş - Gaziantepspor / muhtemel 11'ler...

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi - İşte Beşiktaş'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel ile i...