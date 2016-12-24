Sivas'ta kazanan yok

24 Aralık 2016 15:36

TFF 1.Lig'in 16. ve ilk yarının son haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı, Sivasspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Sivasspor'da Kerim Avcı kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor 28, galibyet hasreti 4 maça çıkan Adana Demirspor 18 puana yükseldi.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)