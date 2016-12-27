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Sivasspor'un en "hırçını" Ahmet Cebe

Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu.


27 Aralık 2016 12:32


TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.

Kart gören oyuncular

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:

Futbolcu Kırmızı Kart Sarı Kart
Ahmet Cebe 2 1
Joan Oumari 1 3
Ziya Erdal 1 1
Kerim Avcı 1 
Galip Güzel   6
Yiğit İncedemir   4
Leandro   4
John Boye   4
Beykan Şimşek   3
Hakan Arslan   2
Çağatay Çeken   2
Ergin Keleş   2
Erkan Kaş   2
Hasan Hatipoğlu   1
Adem Koçak   1
İbrahim Öztürk   1
Burhan Eşer   1
Tolgahan Acar   1
Musa Sinan Yılmazer   1



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