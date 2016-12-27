27 Aralık 2016 19:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, 3 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak futbolcuların belirlendiğini aktaran Sarılar, "Beykan Şimşek, kaleci Korcan Çelikay ve Çağatay Çeken ile yollarımızı ayırdık. Bu zamana kadar verdikleri emeklerden dolayı takımdan ayrılan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İkinci yarıya takım olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sarılar, tecrübeli golcü Hasan Kabze ve orta saha oyuncusu Musa Sinan Yılmazer ile daha önce yollarını ayırdıklarını anımsatarak, bu futbolculara da teşekkür etti.