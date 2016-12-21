Sivasspor imzayı attırdı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Sloven milli futbolcu Dejan Kelhar ile anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı Azerbaycan'ın Gebele takımında forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelhar'ı Sivas'a getirtti.
Kelhar, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
İki kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli stoper, 2012 yılında Samsunspor'da da oynamıştı.