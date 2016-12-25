25 Aralık 2016, Pazar
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Sivasspor galibiyet serisini sürdüremedi

TFF 1. Lig’de son 4 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivasspor, Adana Demirspor karşılaşmasında 1 puana razı oldu.


25 Aralık 2016 11:53


TFF 1. Lig’de dün Adana Demirspor ile sahasında golsüz berabere kalan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet serisine 5’incisini ekleyemedi.

Sezona, Süper Lig’e çıkma parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekerken, bu yükselişini Adana Demirspor karşısında sürdüremedi. Ligde 16 haftalık ilk bölümün son maçında sahasında Adana Demirspor’u ağırlayan Sivas temsilcisi, kırmızı kart nedeniyle son 25 dakikasını 10 kişi tamamladığı karşılaşmada yakaladığı birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyerek 1 puana razı oldu.

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın göreve gelmesiyle ligin yükselişe geçen takımları arasında yer alan Sivasspor, 12. haftada Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle başlayan galibiyet serisini Giresunspor’u 2-1, Göztepe’yi 3-0 ve Bandırmaspor’u 1-0 yenip sürdürerek çıkış yakalamıştı. Mesut Bakkal’ın, ligin ilk bölümünü 30 puanla kapatma hedefi için dün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlı ekibin, golsüz biten müsabaka sonucu 4 haftalık galibiyet serisi sonlandı. Ligin ilk bölümünü 28 puanla 4. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, verilen aranın ardından 17. haftada Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Kupada Yeni Amasyaspor’u ağırlayacak

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’ndaki 4. maçında 27 Aralık Salı günü Yeni Amasyaspor’u konuk edecek. Sivasspor-Yeni Amasyaspor karşılaşması Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.30’da oynanacak.

Etiket: Sivasspor



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