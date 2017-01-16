Sinan Engin'e göre Süper Lig'in en kötü takımı

16 Ocak 2017 08:16

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan ve 2-2 biten maç yorumlanırken Sinan Engin, Kayserispor taraftarını fena kızdıracak sözler sarfetti.

Kayserispor'u yerdi Adanaspor'un bugün Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadığını ve puan tablosundaki yerini haketmediği dile getirilirken Sinan Engin, "Adanaspor böyle oynasın alt sıralardan kurtulur. Kayserispor seyrettiğim en kötü takım. Bugün seyrettiğim Adana takımı daha iyi. Sergen Yalçın'ın işi çok zor. Kendisine de söyledim. Sergen'in işi çok kötü. Çok kötü takıma gitmiş. Çok transfer gerekir" dedi.

Canlı yayında Adana Dürüm

Galatasaraylılığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı da, programda yine izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Programa Adanaspor forması ile çıkarak Abdülkerim Durmaz'a nispet yapan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Adana dürüm yiyerek Fenerbahçe taraftarına gönderme yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın isteği ile de "Adanalı" türküsü stüdyoda çaldı.

