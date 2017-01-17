17 Ocak 2017, Salı
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Sinan Engin'den şok Quaresma iddiası

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 70. dakikada oyundan alınan Quaresma, Şenol Güneş'in önünden geçerken eldivenlerini fırlatınca kamuoyundan büyük tepki aldı.


17 Ocak 2017 01:16

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 70. dakikada oyundan alınan Quaresma, Şenol Güneş'in önünden geçerken eldivenlerini fırlatınca kamuoyundan büyük tepki aldı. Sinan Engin'den Ricardo Quaresma'ya tepki

Ricardo Quaresma'nın Şenol Güneş'e yönelik verdiği tepkiye sinirlenen Sinan Engin, Portekizli yıldız hakkında, "Bugün bunları söylemeyiz. İleride hocanın otoritesini sarsar ve şampiyonluğa giden Beşiktaş'ın önünü keser. Quaresma bunları bırakacak. Kötü de top oynadı. Ayrıca başka şeyler de var ama söylemiyorum." dedi.

"MUSTAFA PEKTEMEK OTOBÜSE BİNMESİ"

Sinan Engin, Ricardo Quaresma'nın geçen sezon Beşiktaş'ın, Eskişehirspor maçı sonrasonda Mustafa Pektemek otobüse binmesin' dedi. Bunları biliyorduk ama söylemedik." şeklinde bir iddiada bulundu.

"FUTBOLA BURADA VEDA EDECEĞİM"

Futbol hayatına Beşiktaş'ta veda etmek istediğini daha önce açıklayan Quaresma, yöneticilere de, "Burada mutluyum. İstanbul'u ben de ailem de çok seviyoruz. Beşiktaş taraftarının bana olan sevgisini hiçbir kulüpte görmedim... Ne ilk gelişimdeki imza törenimi ne de havaalanındaki karşılamayı asla unuturum... Çin takımlarından teklif olduğu doğru, fakat gitmek istemiyorum. Futbola burada veda edip, ülkeme döneceğim" dedi.

Kaynak: Beyaz TV

Etiket: sinan engin, quaresma


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