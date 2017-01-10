10 Ocak 2017, Salı
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Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta yeni forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Simone Zaza, Pylyp Budkivsky ve Jonathan Calleri konusunda yaşanan son gelişmeler...


10 Ocak 2017 00:44

Beşiktaş'ta yeni forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Simone Zaza, Pylyp Budkivsky ve Jonathan Calleri konusunda yaşanan son gelişmeler...

Slaven Bilic'in önerdiği Şenol Güneş'in "olur" verdiği Simone Zaza konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Valencia'nın uzun süredir takibinde olan İtalyan oyuncu Zaza için Villarreal ve Torino da devreye girdi. Juventus'un oyuncusu olan ve zirveye oynayan ve kendisini Avrupa Kupalarında göstereceği bir takım isteyen Zaza, menajerliğini yapan babasının İstanbul'a gelmesini kabul etti. Salı günü İstanbul'a gelecek olan Simone Zaza teklifi dinleyecek. Ondan sonra oğlunun seçimini kararlaştırmak için Londra'ya gidecek.

Simone Zaza kimdir?

25 yaşındaki Simone Zaza, Atalanta altyapısında yetişti. Daha sonra Sampdoria, Ascoli, Juventus ce Sassuolo takımlarında forma giydi.

Juventus, sezon başında Zaza'yı West Ham United'a kiraladı. Simone Zaza, bu sezon 11 maçta forma giydi ve hiç gol atamadı.

Simone Zaza, 16 kez İtalya milli takımının da formasını giydi.

Pylyp Budkivsky ismini o menajer önerdi

Geçen sezon Beşiktaş'a Denis Boyko'yu getiren ve Başkan Fikret Orman'la çok iyi ilişkileri bulunan Ukraynalı menajer Vadim Shablii, siyah-beyazlı ekibe Eduard Sobol, ALex Karavev, Evgen Kacheridi, Sergey Sidorchuk'tan sonra bu kez de Pylyp Budkivsky'yi önerdi. Shablii, 1.96'lık Ukraynalı forveti sezon başında Trabzonspor'a da önermişti.

Jonathan Calleri konusunda istek devam ediyor

As gazetesi, Beşikyaş'ın Calleri konusunda ısrarcı olduğunu tekrarladı. Sevilla, Fioretina, Flamengo ve Las Palmas ile Beşiktaş'ın da Calleri'yi istediği belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: zaza, calleri beşiktaş


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