10 Ocak 2017, Salı
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'Silahla tehdit' iddiasında adı geçen atletler konuştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve personelleri silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulan atletler Hüseyin Pak ve Akif Kitir, iddiaları yalanladı.


10 Ocak 2017 13:55

Dopingden 4 yıl ceza alan Hüseyin Pak ve halen aktif olarak spor yapan Akif Kitir, federasyon binasını basarak başkan ve federasyon çalışanlarını silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olayla ilgili açıklama yapamayacağını belirterek, "Konun adli makamlarda. Biz elimizdeki tüm kayıtları savcılığa verdik. Artık hukuk işleyecek" dedi. İki sporcu hakkında Atletizm Federasyonu Başkanı, federasyon yönetim kurulu üyesi, federasyon çalışanları, Milli Eğitim Şübe Müdürü ve bir antrenör, "Silah çektiler ve tehdit ettiler" şeklinde ifade verirken, dopingden ceza alan Hüseyin Pak ve tehdit iddialarında yanında bulunan Akif Kitir olayı yalanladı.

HÜSEYİN PAK: 'BEN KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM'

Kardeşi Hasan Pak ile doping numunesi vermedikleri için 4 yıl ceza alan Hüseyin Pak, "Başkanın elini sıkmadım diye bizimle uğraşıyor" diyerek yaşanan süreci DHA'ya anlattı. Pak, şöyle konuştu:

"2015 yılında Avrupa barajı için Mersin'de 10 bin metre seçmeleri yapıldı. Ancak, kardeşim ve ben bu yarışı tamamlamadan terk ettik. Biz yarışı terk etmemize rağmen bizden TADA yetkilisi doping numunesi almaya kalktı. Neden biz, ilk beşe girenlerden numune alın dediğimde yetkili bana, 'Federasyondan isminizi verdiler' dedi. Ben ve kardeşim, 'Dereceye girenlerden alın' dedik ve numune vermedik. O dönem başkan bu konu ile ilgili olarak bize 'Ceza almazsınız' dedi. Ancak, ben ve kardeşim 4 yıl ceza aldık. Başkanla aramızdaki husumet budur. Federasyon binasına Akif Kitir ile gittiğim doğrudur. Ben orada kimseyi silahla tehdit etmedim. Silahla bir devlet kurumuna girmem mümkün değil. Ben sadece federasyon başkanı ile konuşmaya gittim. 'Bana söz verdin, ben neden ceza aldım' diye başkana sordum. O da bana, 'Sizin cezanız iki yıl, neden dört yıl verdiler anlamadım' dedi. Başkan bize dilekçenizi verin, paranız yoksa da ben size avukat tutarım, gerekirse sizi torpille işe koyarım' dedi. Fatih Çintimar bugüne kadar her yere torpille girmiştir. Aramızdaki konuşma budur. Sonra biz binadan ayrıldık. Fatih Çintimar'a soruyorum, olay 20 Aralık tarihinde oluyor, neden iki hafta bekliyorsun? Tehdit edilen bir kişi, neden polis çağırmıyor, bunu anlamış değilim. Ben herkesle yüzleşmeye hazırım. İddialar yalandır. Ben mafya değilim ki, silahla tehdit edeyim."

AKİF KİTİR: 'HÜSEYİN BENİM YANIMDA SİLAH ÇEKMEDİ'

İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü'nün sporcusu Akif Kitir ise, "Öncelikle ben dopingli değilim ve 4 yıl ceza almadım. Kamuoyuna verilen bu bilgi yanlıştır ve yalandır. Bana iftira atılmıştır. Bu bilgiyi Fatih Çintimar vermişse o bir yalancıdır. Ben halen aktif bir sporcuyum. 16 Aralık 2016 tarihinde kulüpler yarışmalarında koştum. Dopingli olan bir sporcu yarışmalara giremez. Ben federasyona gittiğimde Hüseyin Pak arkamdan geldi. Başkan Fatih Çintimar'ın odasına girdik. Başkanla konuştuk ve binadan ayrıldık. Hakkımızdaki iddialar doğru değildir. Hüseyin Pak benim yanımda silah çekmedi. Orada silah çekilmişse, başkan neden polis çağırmadı. Niye o tarihten beri bugüne kadar bekledi. Size silah çeken birini sarılarak mı uğurlarsınız? Hakkımda çıkan tüm iddialar yalandır. Ben de hukuki haklarımı kullanacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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