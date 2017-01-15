Sigthorsson'dan şok itiraf!

15 Ocak 2017 14:47

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da forma giyemeyen ve sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson, İzlanda basınında özel bir röportaj verirken yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı.

İstanbul'dan ayrılış sürecini anlatan İzlandalı santrfor, "Geçtiğimiz 3 yılda, menisküsümde küçük bir problem yaşamıştım. Birçok futbolcu böyle sakatlıklarla oynuyor. Ancak bir şeyler oldu. Muhtemelen Nantes ile oynadığım son lig maçında yaşadığım sakatlığın etkisi nedeniyle böyle oldu" dedi.

İzlanda Milli Takımı ile yaz aylarında sağ dizindeki sakatlığa rağmen oynadığını kaydeden Sigthorsson, "Galatasaray'a geldikten sonra koşamaz oldum. Çalışmalara başladım, ancak 5 Eylül'de bırakmak zorunda kaldım. Sakatlığım da sürekli geri geldi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray formasını 1 dakika giyemeyen Sigthorsson'un İzlanda Milli Takımı'nda 38 maçta 18 golü var.