21 Aralık 2016 09:41

Galatasaray'ın Nantes'tan büyük umutlarla kiraladığı ama sezon başındaki sakatlığı yüzünden sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson konuştu.

Sigthorsson "Haftaya seni sahada görecek miyiz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "Haftaya mı? Üç aydır top oynamadım. Daha yeni idmanlara başladım. Takımla aynı seviyeye gelmem doğal olarak zaman alacak. Ama kesin bir tarih vermem gerekirse önümüzdeki ay sahada olacağım."

Sarı kırmızılı yönetim, Nantes'a 350 bin Euro az ödeme yapılacağı için Sigthorsson'un sözleşmesini devre arasında feshetmeyi düşünüyor. Ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu konuda kararsız olduğu belirtiliyor.