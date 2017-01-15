Sigthorsson: Galatasaray’a sakat gelmedim

15 Ocak 2017 19:23

Galatasaray’a sezon başında Fransa’nın Nantes Kulübü’nden kiralanan ancak 1 maça bile çıkmadan sözleşmesi feshedilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, hakkında çıkan haberlerle ilgili Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.

Sigthorsson, geçtiğimiz günlerde İzlanda basınına verdiği röportajda, “Galatasaray’a gelmeden önce sakatlandım” şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.

26 yaşındaki futbolcunun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

“Röportajda Galatasaray’a geliş sürecimle ilgili konuştum. Ancak hiçbir şekilde ‘Nantes ile oynadığım son maçta sakatlandım ve Galatasaray’a sakat geldim’ diye bir şey söylemedim. Maç esnasında herhangi bir şey hissetmedim ya da herhangi bir darbe almadım. Oyunu bırakmamı gerektirecek bir sorunla da karşılaşmadım. İki gün sonra İstanbul’da tam 10 saat süren sağlık kontrolünden geçirildim. Milli takım kampında antrenmanda dizimde bir sertlik ve ağrı hissettim ve İstanbul’a döndüm. Tedavim orada başladı.”

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’dan İzlandalı golcünün transferinin sağlık kontrollerinden sonra yapıldığı dile getirilirken, Sigthorsson transfer edildiğinde oynamasına engel teşkil edecek bir duruma rastlanmadığının altı çizildi.

İşte Galatasaray’ın açıklaması:

Eski oyuncumuz Kolbeinn Sigthorsson’un dış basına verdiği bir röportajda çarpıtılan ifadelerinin aynı şekliyle Türk basınınında da yer aldığını görmekteyiz.

Eski oyuncumuz Galatasaray Spor Kulübü ile geçtiği irtibatın ardından verdiği röportajda kulübümüze transferi sırasında profesyonel spor yapan hemen hemen tüm sporcularda olabilecek problemler dışında, hele hele oynamasına engel teşkil bir sakatlığının ya da problemin olmadığını ifade etmiştir. Milli takım kampında dizinde hissettiği ağrı ve sertlik sonrası kamptan ayrıldığını ve İstanbul da tedavisine başlandığını vurgulamıştır.

Kolbeinn Sigthorsson’un transferi öncesi sponsor hastanemiz Liv Hospital’de yaklaşık 8 saat süren geniş bir sağlık taraması yapılmıştır. Taramanın sonunda da oyuncunun takıma katılması için herhangi bir engel teşkil eden soruna rastlanmamıştır. Kendisiyle ilgili tüm bulgular raporlanmıştır.

Oyuncumuz milli takım kampında yaşadığı dizinde hissettiği kitlenmenin ardından milli takım kampından affını istemiş, yine sponsor hastanemiz Liv Hospital’de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu konuda çıkan asılsız haberler hem Nantes hem de Kolbeinn Sighthorsson tarafından doğrularıyla açıklanacaktır.