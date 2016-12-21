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Sidiki Maiga Galatasaray'a imzayı atıyor

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.


21 Aralık 2016 10:59


Galatasaray’dan geleceğe yatırım... Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.

Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.

Profesyonel mukavelesi olmadığı için Galatasaray sadece yetiştirme bedeli ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna katabilecek. 1.75 boyu, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken Maiga’yı bir süre Porto, Real Madrid ve Barcelona da takip etmişti.

Sidiki Maiga kimdir?

Sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabilen 17 yaşındaki kanat oyuncusu 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3 gol atarak Mali'nin en golcü ismi olmuştu.

Ülkesinin Bamako takımında forma giyen Maiga daha önce genç yetenek avcısı Porto kulübü ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Sidiki Maiga Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından verilecek 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülü için Arsenal'li Alex Iwobi (Nijerya) ve Atalanta'lı Franck Kessie (Fildişi Sahilleri) gibi isimlerle yarışıyor.

Sidiki Maiga'nın FM gelişimi

Bilindiği üzere özellikle gençler tarafından oynananfutbol menajerlik oyunu FM'de de Sidiki Maiga'nın profili beğenildi. Sidiki Maiga, 27 yaşına geldiğinde iyi özelliklere sahip bir oyuncu oluyor.

Sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabilen 17 yaşındaki kanat oyuncusu 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3 gol atarak Mali'nin en golcü ismi olmuştu.

Ülkesinin Bamako takımında forma giyen Maiga daha önce genç yetenek avcısı Porto kulübü ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da bir süre denenecek olan Maiga Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından verilecek 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülü için Arsenal'li Alex Iwobi (Nijerya) ve Atalanta'lı Franck Kessie (Fildişi Sahilleri) gibi isimlerle yarışıyor.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Sidiki Maiga, galatasaray, Sidiki Maiga kimdir?



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