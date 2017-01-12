12 Ocak 2017, Perşembe
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Sezer Özmen: Mayıs ayında bu işi bitireceğiz

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sezer Özmen, “Terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim. Sonuçta tek hedef için buradayız. Şampiyonluk yaşamak için buradayız. Bunu hissettiğim, inandığım için buradayım. Mayıs ayında bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum" dedi.


12 Ocak 2017 19:59

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer Özmen, iddialı bir takıma geldiğini ve iddialı olmayı sevdiğini ifade etti. Sivasspor’u yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Sezer Özmen, “Benim için çok güzel bir başlangıç oldu hakikaten. Sonuçta yeni bir takıma, yeni bir arkadaş grubuna geldim. Bunun için hiç zorluk çekmedim. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Arkadaşlarım sağ olsun, hocalarım sağ olsun çok iyi bir şekilde karşıladılar beni. Bütün misafirperverliklerini gösterdiler. Şimdi geldik Malatya'dayız” dedi.

“RAKİBİMİZ GİBİ GÖRÜNEN SİVASSPOR İLE KARŞILAŞACAĞIZ”

Sivasspor müsabakasıyla ilgili de konuşan Sezer, “Önümüzde çok önemli bir Sivasspor maçı var. Rakibimiz gibi görünen Sivasspor ile karşılaşacağız. İnşallah kampta yaptıklarımızın karşılığını ilk hafta kendi sahamızda alacağız” ifadelerini kullandı.

Sezer, defansta yaşanacak forma rekabetiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Bu en alttaki takımda da olmalı, hele şampiyonluğa oynayan takımda bu mecbur olmalı. İddialı yere geldim, iddialı olmayı seviyorum. İnşallah kim oynarsa oynasın hiç fark etmeksizin, ben oynadığım zaman arkamdaki arkadaş, arkamdaki oynadığı zaman ben bekleyen olarak birbirimize en iyi desteği vermeliyiz. Samimi söylüyorum kimin oynayıp kimin oynamayacağı önemli olmamalı. Bunu kaldıracak profesyonellikte insanlarız. Hocam görev verdiği taktirde, bugün olsun, yarın olsun, 10. haftada da olsun hiç önemli değil, çıkar oynarım. 1 dakikada alsam, 90 dakikada alsam performansım altında oynamak bana hiç zaman yakışmıyor. Terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim. Sonuçta tek hedef için buradayız. Şampiyonluk yaşamak için buradayız. Bunu hissettiğim, inandığım için buradayım. Mayıs ayında bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum.”

Etiket: Yeni Malatyaspor, Sezer Özmen


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