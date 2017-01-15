Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda?

15 Ocak 2017 12:46

İspanya La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Sevilla sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

Saat 22.45'te başlayacak Sevilla - Real Madrid maçı BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

48.649 kişi kapasiteli Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez yönetecek.

Real Madrid bu maç öncesinde 40 puan ve 32 averajla lider durumda bulunuyor. Sevilla ise 36 puan ve 15 averajla 2. sıra yer alıyor.

Maç öncesi son bilgiler

Ev sahibi takımda Joaquin Correa, misafir takımda ise Fabio Coentrao, Pepe, James Rodriguez, Isco sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Sevilla 2, Real Madrid 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla 16 gol atarken, Real Madrid 30 golle karşılık verdi.

1 maç 2,5 gol altında, 9 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

Sevilla 1 ve Real Madrid 9 maçta ilk golü atan taraf oldular.