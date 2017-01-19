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Serkan Çınar'dan Fenerbahçe-Adanaspor maçı için şok rapor

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Adanaspor maçının hakem ve temsilci raporlarında çarpıcı ifadeler yer aldı.


19 Ocak 2017 17:04

Fenerbahçe-Adanaspor karşılaşmasındaki penaltı pozisyonu nedeniyle hedef tahtası haline gelen Serkan Çınar'ın hakem soyunma odası koridorunda kendisine yönelik sözlü saldırılarla ilgili yazdığı rapor da kafaları karıştırdı.

Maçın devre arasında hakem soyunma odası koridorunda iki kez Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım'ın sözlü tazicine hedef olan hakem Serkan Çınar'ın temsilcisinin raporuna göre 1 metre mesafeden kendisine yönelik söylenen bu sözleri duymadığı ortaya çıktı!

Serkan Çınar'ın, temsilcisinin yazdığı rapor doğrultusunda PFDK'ya sevk edilen Aziz Yıldırım'la ilgili raporunda, "Söylenen hiçbir şeyi duymadım" demesi dikkat çekti.

Fenerbahçe-Adanaspor maçıyla ilgili hakem ve temsilci raporlarına göre, soyunma odası koridorunda yaşanan hadiselerin sadece temsilci ve 4. hakem Çağatay Şahan'ın raporunda yer alması göze çarptı. Temsilci, başkan Aziz Yıldırım'ın maçın devre arasında hem koridor başında hem de sonunda iki kez hakem Serkan Çınar'a yönelik ifadeler kullandığına dikkat çekerken, Yıldırım'ın "Doğru dürüst maç yönetin bir daha düdük çaldırtmam. Milyon eurolar harcıyoruz yazık bu kulübe... Yeter artık, her zaman aynı... bariz penaltıyı vermiyorsun. Ayıp, günah" şeklinde tepkilerini sürdürdüğü ifade edildi.

HAKEM ÇAĞATAY ŞAHAN RAPORUNA YAZDI

Başkan Yıldırım'ın hakem soyunma odası koridoruna beraberinde 2-3 kişiyle birlikte geldiği ve akredite olmayan kardeşi Alaattin (Ali) Yıldırım'ın da farklı bir kişinin akreditasyon kartını alarak hakem soyunma odası koridoruna girmesi de temsilci tarafından tespit edildi. Tüm hakem triosu birlikte odalarına giderken yaşanan bu olayla ilgili sadece 4.hakem Çağatay Şahan'ın kendilerine yönelik kullanılan o hakaret ve tehdit ifadelerine raporunda yer vermesi dikkat çekti. Ali Yıldırım'ın hakaretleri temsilci raporunun yanı sıra 4.hakem Şahan'ın da raporunda yer aldı.

PENALTIYI GÖRMEDİ SÖYLENENLERİ DUYMADI!

Raporlarda dikkat çeken en çarpıcı ayrıntı müsabakanın ilk yarısında net bir penaltıyı göremeyerek Fenerbahçelileri isyan ettiren hakem Çınar'ın temsilcinin raporuna göre 1 metre mesafeden söylenen ve yardımcısının da duyup yazdığı Yıldırım'lara ait hiçbir ifadeyi duymaması oldu.

TEMSİLCİDE VAR, HAKEMDE YOK

Başkan Aziz Yıldırım'ın hakem soyunma odası koridoru konusundaki sevki ortaya yine aynı tartışmayı getirdi. Geçen sezon yine Yıldırım'la ilgili iki benzer hadise yaşanmış ve beraberinde hukuksal bir tartışma yaşanmıştı. İlkinde temsilci raporunda yazmış hakem Cüneyt Çakır "duymadım demiş ve Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edilmemişti. İkincisinde bu defa hakem Mete Kalkavan'ın raporunda yazdıkları temsilcinin raporunda olmamasına rağmen Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edilmiş ve 6 ay hak mahrumyeti cezasına çarptırılmıştı. Ancak Tahkim Kurulu daha sonra verdiği bir kararda talimatın 76. maddesine atıf yaparak hakem raporuyla - temsilci raporu arasında çelişki bulunması karşısında ilgili disiplin talimatına saha içi için "hakem" saha dışı için ise "temsilci raporu esas alınır" demesi Yıldırım'ın 6 aylık hak mahrumiyeti cezasının kalkmasına neden olmuştu. Bu hadisenin de saha dışında yani koridorda olması ve olayların hakem yerine temsilcinin raporunda yer alması Yıldırım'ın sevk edilmesine neden oldu.

Kaynak: Sporx

Etiket: serkan çınar



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