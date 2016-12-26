Serkan Bayram Sağ ve Sol Kol'da Türkiye Şampiyonu Oldu

26 Aralık 2016 15:14

Akdeniz Dinamik GSK Bilek Güreşi Sporcusu Serkan Bayram, 80 kg sağ ve sol kolda rakiplerini yenerek Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu oldu.

Kulüp olarak Bilek güreşi il hakemi ve antrenör Mehmet Güneş, İl hakemi İlyas Demiralp gözetiminde 17 sporcusuyla Ankara'da düzenlenen Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Akdeniz Dinamik Gençlik Spor Kulübü Bilek Güreşi ekibi iki gün süren zorlu müsabakalarda Antalya'ya madalyalarla döndü. 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen final mücadeleleriyle sona eren şampiyonada 80 kg sağ ve sol kol sporcusu Serkan Bayram rakiplerine fırsat vermedi. Her iki kolda da 1. olan Serkan Bayram 2 altın madalya kazandı.

Akdeniz Dinamik GSK sporcularından Muammer Taylı 60 kg sağ kol da Türkiye 3.sü ve aynı zamanda 60 kg sol kolda Türkiye 5.si olarak Serkan Bayram ile birlikte Antalya'ya 3 madalya kazandırdılar.

Akdeniz Dinamik GSK Bilek Güreşi sporcularının elde ettikleri başarılar şu şekilde oluştu;

Serkan Bayram: 80 kg. Sağ ve Sol kol Türkiye 1.si

Muammer Taylı: 60 kg. Sağ kol Türkiye 3.sü, Sol kol Türkiye 5.si

Mustafa Bayram: 70 kg Sol kol Türkiye 5.si

Vahdet Okçıra: 70 kg. Sağ kol Türkiye 7.si

Hakan Akdeniz: 50 kg. Sol kol Türkiye 7.si

Hakan Bilal Karakas: 65 kg. Sol kol Türkiye 8.si

Tahsin Göker: 80+ kg. Sol kol Türkiye 8.si

Antrenör ve İl hakemi Mehmet Güneş "Toplamda 2 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye 3.lüğü ve farklı sikletlerde ilk 8'e girerek büyük başarılar elde eden, ter döken ve Antalya için, kulübümüz adına mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Şampiyonaya uzun zamandır çalışıyoruz. Okul elemelerimizden sonra Antalya elemelerinde sporcularımız oldukça çekişmeli mücadeleler sergilemişlerdi. Türkiye Şampiyonasında emeklerinin karşılığını aldılar ve Antalyamız'ı gururlandırdılar. Sporcularımızı teknik ve taktik antrenmanlarda ve elemelerde yalnız bırakmayan, desteğini sunan Dünya Şampiyonu Ferit Osmanlı ve Yunus Kayacı'ya Akdeniz Dinamik Gençlik Spor Kulübü adına teşekkür ediyoruz."

İl hakemi İlyas Demiralp ise "Ankara'dan sonra önümüzde Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Fedarasyonu'nun düzenlediği Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası var. İnşallah oradan da madalya ve derecelerle döneceğiz. Kısa bir aradan sonra sporcularımızla antrenmanlarımıza devam edeceğiz" dediler.