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Sergen Yalçın: Kurtarıcı demeyelim

Kayserispor'un yeni teknik direktör Sergen Yalçın, "Kurtarıcı demeyelim. Felaket tellallığı yapacak bir durum yok ortada, puanlar birbirine yakın. İyi bir ekip kurup, iyi hazırlanırsak biz Kayserispor'u hep beraber istediğimiz yere getirebileceğiz" dedi.


06 Ocak 2017 20:50

Kayserispor'un yeni teknik direktör Sergen Yalçın, "Kurtarıcı demeyelim. Felaket tellallığı yapacak bir durum yok ortada, puanlar birbirine yakın. İyi bir ekip kurup, iyi hazırlanırsak biz Kayserispor'u hep beraber istediğimiz yere getirebileceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de devreyi 16'ncı sırada tamamlayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk antrenmanını yaptı. Belek'te ikinci yarıya hazırlanan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman sahasında futbolcularıyla tokalaştı. Sahada futbolcularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, "Hadi başlayalım, hemen" diyerek, antrenmanı başlattı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, baya zamandır çalışmadığını ve tekrar sahalara dönmenin güzel olduğunu söyledi. Kayserispor'un sezonun ilk bölümünde zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sergen Yalçın, "Tekrar göreve başladık, kolay değil. İyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Yeni katacağımız oyuncularla iyi bir ekip oluşturup, ikinci dönemde Kayserispor'u olması gereken yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabi burada taraftara ihtiyaç var" dedi.

"YUKARILARA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yeni yönetim, teknik heyet ve futbolcularla iyi bir beraberlik oluşturmaları halinde Kayserispor'u olması gereken yere getirebileceklerine inandığını vurgulayan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Bundan önce başardık, bundan sonra da başarmamamız için bir sebep yok. Bu tür durumlara alışığız biz. Hep bu tür durumlarda olan takımlarda başladık çalışmaya. Çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Puan cetveli çok kötü değil. Aşağıda olabiliriz ama yukarda olan fazla takım da yok. Herkes birbirine yakın. O yüzden orayı yakalayıp istediğimiz yere çıkabiliriz diye ümidimiz var. Bunu yapmak için de iyi çalışıp, iyi sonuçlar alıp, mutlu şekilde yukarılara çıkmak istiyoruz."

6 TRANSFER

Transfer çalışmalarına başladıklarını da dile getiren Sergen Yalçın, görüştükleri futbolcuların olduğunu söyledi. Eksik bölgelere 5- 6 oyuncu transferi yapmayı planladıklarını anlatan Sergen Yalçın,  "İyi bir ekip kurarız, diye düşünüyoruz ancak önümüzde fazla uzun zaman da yok. Önümüzdeki hafta maçlar başlayacak. Bu süre zarfından olması gereken en iyi kadroyu kurup en güçlü şekilde sahaya çıkmak tek hedefimiz" diye konuştu.

"KURTARICI DEMEYELİM"

Kayserispor'la yaptığı sözleşmenin de önemli olmadığını, öncelikle iyi hazırlanıp takımı bulunduğu bölgeden yukarı çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kurtarıcı demeyelim. Zaten kimse 4'üncü, 5'inci takımı vermez bu zamanda. Muhtemelen bu süreçte bir takımın başına geçeceksiniz ki biz buna alışığız. 2- 3 senedir çalıştığım takımlar da aldığımda hep bu durumdaydı. Felaket tellallığı yapacak bir durum yok ortada. Puanlar birbirine yakın. İyi bir ekip kurup, iyi hazırlanırsak biz Kayserispor'u hep beraber istediğimiz yere getirebileceğiz, diye düşünüyoruz. Tabi bunu zaman gösterecek çok da erken konuşmamak lazım."

Etiket: Kayserispor, Sergen Yalçın


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