05 Ocak 2017, Perşembe
> Kayserispor > Sergen Yalçın kampa katılıyor

Sergen Yalçın kampa katılıyor

Kayserispor Kulübü Başkan Adayı Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yarından itibaren takımın kampına dahil olacağını söyledi.


05 Ocak 2017 18:22


Kayserispor Kulübü Başkan Adayı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. 19 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da aday olduğunu açıklayan Erol Bedir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı sivil toplum kuruluşlarının önderlerinin istişaresi sonucunda, 19 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da tarafınca bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

Erol Bedir, pazartesi gününden itibaren Olağanüstü Genel Kurul'a kadar yapılacak olanları şöyle sıraladı:

“Mevcut kulüp yönetimden vekaletname alınarak kulüpteki rutin çalışmalar sürdürülmüş ve takım devre arası kamp için Antalya’ya gönderilmiştir. Federasyona başvurarak geçmiş alacakları nedeniyle fesih talep eden yabancı futbolcularımızın alacakları hesaplanarak yatırılmış ve fesihler önlenmiştir. Futbolcumuz Nakoulma biz görevi almadan aynı nedenlerle fesih işlemi yapmış ve serbest kalmıştır. Ancak halen Nakoulma konusunda da sözleşme yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer futbolcularımızın, geçtiğimiz sezondan ve bu sezon ilk yarısından birikmiş ciddi miktarda alacakları mevcuttur. Ancak bu kardeşlerimizle de 1-2 gün içinde (hafta sonuna kadar) görüşmeler yapılacak ve alacaklarına istinaden ödemeler yapılacaktır.”

SERGEN YALÇIN CUMA GÜNÜ KAMPA KATILIYOR

Bedir, Kayserispor’un köklü ve popüler bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “Takımın başına Türk futbolunun efsane futbolcusu ve yeni jenerasyonun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın getirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. (Yardımcıları bugün başlamış olup, Sergen hoca Cuma günü takıma katılacaktır.) Sergen hocanın tespitleri sonucu, kulübümüzü daha yukarı çekebilecek şehrimize ve prensiplerimize uygun oyuncuların transferi konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen başarmanın sırrı, hemşehrilerimizin bu çalışmaları yürekten desteklemeleri ve önerilerini bizimle paylaşmalarında yatmaktadır. Şehrin kenetlenmesi ve tek vücut haline gelerek, Kayseri Kadir Has Stadı’nı rakip takımların korkulu rüyası haline getirmesi çok önem arz etmekte, deplasman maçlarında ise, ev sahibi takımların çok da rahat olmaması için ‘Bize her yer Kayseri' prensibi önem taşımaktadır. Başarı için, ayağa kalkmak için imkanlarımızdan önce yüreklerimizi birleştirelim” açıklamasını yaptı.

Etiket: Kayserispor, Sergen Yalçın



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Levent Nazifoğlu: ''Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak''

Levent Nazifoğlu: "Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak"

'Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyilerinden'

'Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyilerinden'

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu


Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!
Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir
Galatasaraylı eski yönetici Fortuna Sittard'ı satın aldı
Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması
Garry Rodrigues için son rakam
Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Trabzonspor'dan Caceres bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak - Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yöne...
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! - Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Me...
Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı - Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın ona...
Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı - Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıl...
Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da - Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Serdar Taşçı ile defans hat...
Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun - İlhan Cavcav, Ahmet Çalık konusunda Dursun Özbek'e resti ...
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etme...
''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' - Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması P...
Trabzonspor'dan Galatasaray'a Eduardo Vargas çalımı! Trabzonspor'dan Galatasaray'a Eduardo Vargas çalımı! - Adı Galatasaray ile anılan Hoffenheim oyuncusu Eduardo Va...
''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! ''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! - Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildi...