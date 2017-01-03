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Serdar Taşçı transferinde anlaşma sağlanamadı

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Taşçı ile yıllık alacağı ücret konusunda mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.


03 Ocak 2017 22:25


Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Taşçı ile yıllık alacağı ücret konusunda mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.

Bordo mavili yönetimin Serdar Taşçı’nın için İstanbul’da bir görüşme yaptığı, bu görüşmede oyuncunun istediği ile Trabzonspor’un teklif ettiği rakamlar arasında farklılık olduğu öğrenildi. Bu nedenle görüşmeler askıya alınırken, rakamların birbirine yaklaşması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.

MEHMET EKİCİ ANTALYA KAMPINA KATILDI

Trabzonspor’dan farklı bir takıma transferi gündemde olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, bordo mavili takımın Antalya Belek’te gerçekleştirdiği devre arası kampına dahil oldu. Ekici’nin transfer süreci netlik kazanana kadar Trabzonspor ile çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

İMZA TÖRENİ ERTELENDİ

Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na görüşmelere başladığını duyurduğu Emmanuel Mas ve Joao Pereira için Antalya kampında yarın düzenlenmesi planlanan imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiket: serdar taşçı, trabzonspor



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