Serdar Taşçı, Trabzonspor ile anlaştı

04 Ocak 2017 16:14

Kadrosunu nokta transferler yaparak hata yapmak istemeyen Trabzonsporlu yöneticiler bir süredir ilgilendikleri Serdar Taşcı transferinde mutlu sona ulaştı. Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, 29 yaşındaki oyuncuyla 3.5 senelik anlaşma imzalandı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'ya senelik 2.3 milyon Euro ödeyecek.

Türkiye’ye gelmeyi kabul eden Serdar Taşcı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’nın hastaneler zinciri olan Liv Hospital’de geniş kapsamlı bir sağlık taramasına girecek. rapordan sonra resmi imzalar atılacak.

Serdar Taşçı kimdir?

29 yaşındaki Türk asıllı Alman milli oyuncu Stuttgart altyapısında yetişti. Stuttgart'ta A takıma kadar yükselen Serdar Taşçı, 2013 yılına kadar bu takımın formasını giydi. Serdar Taşçı, 2013 yılında ise 4 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Bayern Münih takımında kiralık olarak forma giyen Serdar Taşçı'nın Spartak Moskova ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Stoper mevkisinde forma giyen Serdar Taşçı bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maçta forma giyebildi.