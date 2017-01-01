Serdar Taşçı müjdesi, Türkiye'ye geliyor..

01 Ocak 2017 15:48

Trabzonspor’da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadrosunu nokta transferler yaparak hata yapmak istemeyen Trabzonsporlu yöneticiler bir süredir ilgilendikleri Serdar Taşcı transferinde sona yaklaştı.

YANAL "ALIN" DEDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın alınması için onay verdiği deneyimli defans oyuncusunu Türkiye’ye çağırdığı öğrenildi.

SAĞLIK TARAMASINA GELİYOR

Türkiye’ye gelmeyi kabul eden Serdar Taşcı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’nın hastaneler zinciri olan Liv Hospital’de geniş kapsamlı bir sağlık taramasına girecek.

RAPORDAN SONRA ALINACAK

Buradan çıkacak sonucun ardından transferine kesin karar verilecek oyuncu raporların olumlu gelmesi halinde oyuncunun Trabzonspor’a transferi gerçekleşecek. Bir süredir sakatlığı bulunan deneyimli defans oyuncusu Spartak Moskova, Bayern Münih, Stutgart gibi takımlarda forma giydi.