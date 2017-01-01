Serdar Taşçı müjdesi, Türkiye'ye geliyor..

Trabzonspor’da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadrosunu nokta transferler yaparak hata yapmak istemeyen Trabzonsporlu yöneticiler bir süredir ilgilendikleri Serdar Taşcı transferinde sona yaklaştı.
YANAL "ALIN" DEDİ
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın alınması için onay verdiği deneyimli defans oyuncusunu Türkiye’ye çağırdığı öğrenildi.
SAĞLIK TARAMASINA GELİYOR
Türkiye’ye gelmeyi kabul eden Serdar Taşcı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’nın hastaneler zinciri olan Liv Hospital’de geniş kapsamlı bir sağlık taramasına girecek.
RAPORDAN SONRA ALINACAK
Buradan çıkacak sonucun ardından transferine kesin karar verilecek oyuncu raporların olumlu gelmesi halinde oyuncunun Trabzonspor’a transferi gerçekleşecek. Bir süredir sakatlığı bulunan deneyimli defans oyuncusu Spartak Moskova, Bayern Münih, Stutgart gibi takımlarda forma giydi.