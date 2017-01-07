07 Ocak 2017, Cumartesi
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Serdar Taşçı itiraf etti!.. Trabzonspor ile görüştük

Transfer döneminde adından en çok söz edilen futbolculardan bir tanesi olan Serdar Taşçı, önemli açıklamalar yaptı.


07 Ocak 2017 14:47

TRABZONSPOR'LA 6 GÜN ÖNCE GÖRÜŞTÜK

Ajansspor'da Özgür Sancar'a konuşan tecrübeli futbolcu, ''Babam 6 gün önce Trabzonspor'la görüştü. Maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Ve böylece dosya kapandı. 'Ön protokol imzalandı. Serdar İstanbul'a sağlık kontrolü için geldi. Babası ekstra taleplerde bulundu' şeklinde bir sürü dedikodu ürettiler. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Rusya'da dizimden sakatlanmıştım. Son 5 lig maçında oynamadım. Almanya'ya geldim ve tedavi oldum. Bu süre içerisinde İstanbul'a hiç gelmedim. Antalya'ya gittiğim iddia ediliyor, o da doğru değil. Geldi sağlık kontrolünden geçti haberleri gerçeği yansıtmıyor. Takımım Spartak Moskova'nın kampına katılacağım. Rus liginde lideriz. Bir buçuk yıllık daha kontratım var. Memnunum, takımımda devam ediyorum'' dedi.

TÜRKİYE, İSPANYA VE ALMANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Türkiye'den Trabzonspor'un dışında kendisiyle ilgilenen başka takımların da olduğunu belirten Taşçı, ''İsim vermeye gerek yok. Çok önemli bir takımın daha ilgisi var. Ayrıca İspanya ve Alman Bundesliga'dan da teklifler alıyorum. Bunlar normal. Bu konuşmalar her zaman olur. Şimdi Spartak Moskova'nın kampına katılacağım. Tüm konsantrasyonum iyi bir ikinci yarı geçirmek üzerine'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor

Etiket: Trabzonspor, Serdar Taşçı


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