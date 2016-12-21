Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son haftasında Seramiksan, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu Hot, Tow-Arnett, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Nikolova, Sıla Çalışkan)
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Elif Uzun, Jana Kulan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10
Süre: 124 dakika (25, 29, 28, 27, 15)