27 Aralık 2016 02:31

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzuruna çıktı ve transfer konusundaki fikirlerini paylaştı...

Tecrübeli teknik adam her zaman olduğu gibi yine oyuncu ismi vermedi. İstediği oyuncuları tarif etti. Yönetim ise anlaşmaya yakın olduğu isimler hakkında bilgi verdi. Güneş bu isimleri değerlendirdi.

Ryan Babel

Başkan Orman: Uygun şartlarda Türkiye'yi tanıyan, İstanbul'u bilen, sıkıntı çıkarmayacak bir isim.

Güneş: Basın toplantısında da fikirlerimi söyledim. Bizde forma alabileceğini sanmıyorum.

Manoel

Orman: Tam istediğiniz gibi topu oyuna iyi sokan kafasıyla oynayan bir oyuncu.

Güneş: Ben sol ayaklı bir stoper istiyorum.

Samuel Eto'o

Orman: Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Hayali kariyerinin sonunda şampiyonluk görmek, son bir kez daha Şampiyonlar Ligi oynamak.

Güneş: Kariyerinin sonuna gelmiş 36 yaşındaki bir oyuncunun bize faydası olur mu?

Eto'o için soru işaretleri masada duruyor

Beşiktaş'ta Samuel Eto'o sesleri yükseliyor... fakat ortada dolaşan rakamlar ve takası düşünülen oyuncuların isimlerin kafaları karıştırıyor.

Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor. Beşiktaş yönetimi iki oyuncuyu kiralık vermeye yakın. Fakat Antalyaspor'dan yılda 4 milyon euro kazanan Eto'o'nun maaşının nasıl karşılanacağı muamma. Çünkü Beşiktaş'ta maaş skalası maksimum 1 milyon 650 bin euro. 36 yaşındaki Eto'o maaşında yüzde 50'den fazla indirimi kabul eder mi? Yoksa Beşiktaş yönetimi dengeleri bozarak, finansal fair-play kurallarını hiçe sayarak Eto'o'ya Antalya'da kazandığı rakamı teklif eder mi? Pek çok soru işareti masada.

Babel konusunda şartlar negatife dönmeye başladı

Şenol Güneş'in çok net şekilde "tanımıyorum" dediği Ryan Babel konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Güneş'in yaptığı bu çıkış sonrasında şaşkına dönen Başkan Fikret Orman, Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'e, "bekleyelim. Acelemiz yok" mesajı gönderdi.

Camia içinde de 3 aylığına Deportivo'dan 110 bin euro alacak bir oyuncuya 6 ay için 850 bin euro ödenecek olmasının sıkıntısı baş gösterdi. Bir başka sıkıntı ise sezon başında bonservisi elindeyken 1 milyon TL'ye Beşiktaş'ta oynamak için menajeri ile mesaj gönderen Babel'i o gün reddedip, şimdi astronomik rakamlar ödenmesi de kriz yaratmış durumda.

Öte yandan Beşiktaş'ın müstakbel sol açığı Ryan Babel, Hollanda'dan yakın dostu Atiba ve ailesi ile beraber Noel yemeği yedi.

Babel'in menajeri: İki takım daha istiyor

Beşiktaş'ın imza için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel'in menajeri piyasa kızıştırmaya devam ediyor... Şenol Güneş'in kesin olarak istemediği Hollandalı oyuncunun menajeri sürpriz bir açıklama daha yaptı. Babel'in Beşiktaş'ın dışında iki kulübün daha istediğibi açıkladı. Transferin Noel'den sonra netleşeceğini açıkladı.