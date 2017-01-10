11 Ocak 2017, Çarşamba
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Şenol Güneş'in istediği transfer sonunda olacak mı?

Şenol Güneş iki yıldır sol stoper istiyor ancak yönetim aynı özellikler de oyuncu almaya devam ediyor. Bu durum Güneş'i kızdırırken, yönetim ise eski oyuncuları Ersan Adem Gülüm'e sarıldı.


11 Ocak 2017 00:23

Matej Mitrovic transferi sonrasında Başkan Fikret Orman'la teknik direktör Şenol Güneş arasındaki ipler kopma noktasına geldi... Ryan Babel transferi nedeniyle zaten gergin olan Güneş kendisine sorulmadan Slaven Bilic'in tavsiyesi ile Mitrovic transfer edilince çıldırdı. Şenol Güneş, elinde Rhodolfo ile Marcelo hatta Franco ve Milosevic varken benzer özelliklerde bir stoperin daha alınmasına büyük tepki gösterdi. Sol stoper istedikçe sırasıyla Alexis, Marcelo ve bu kez de Mitrovic'in alınmasına "ya sol stoper alırsınız ya da... yeter" diyerek yönetime mesaj gönderdi.

Ersan Adem Gülüm gelecek

Daha önce Başkan Fikret Orman tarafından yapılan; Boyko, Aras, Alexis, Gökhan İnler ve Babel transferlerine tepki gösteren ama ilk kez Mitrovic transferi sonrasında patlayan Şenol Güneş'in bu tepkisi ise yönetimi harekete geçirdi. Başkan Fikret Orman, bizzat Çinlilerle temas kurdu. Ersan Gülüm'ü geri istedi. Ersan'ın da geri dönmek istemesi bu transferin kısa sürede tamamlanacağı şeklinde yorumlara neden oldu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: ersan adem gülüm, beşiktaş


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