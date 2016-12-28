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Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel Eto'o hamlesinden sonra istediği ismi açıkladı: Riad Bajic.


28 Aralık 2016 01:53


Beşiktaş'ta yönetim ve Şenol Güneş arasında transferde fikir ayrılıkları yaşanırken, Güneş istediği ismi açıkladı.

Yönetim santrafor konusunda Samuel Eto'o ismi üzerinde dururken, Şenol Güneş, Konyaspor'dan Riad Bajic'i istedi.

Transfer konusunda isim vermekten kaçınan Şenol Güneş, bu kuralını Riad Bajic için bozdu.

Samuel Eto'o ismi gündeme gelince Güneş ilk kez net bir cevap verdi: Eğer Süper Lig'den bir santrfor alacaksanız, bu isim Konyasporlu Bajic olsun.

Aykut Kocaman'ın en güvendiği isim

Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Bajic'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Boşnak futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden olan 22 yaşındaki yıldız, büyük bir kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Bajic, bu sezon yeşil-beyaz formayla 17 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaparak 10 gole doğrudan katkıda bulundu.

Riad Bajic kimdir?

2015 yazında Zeleznicar'dan Konyaspor'a 500 bin Euro'ya transfer oldu. Geçen sezon 51 maçta 11 gol 6 asist, bu sezon ise 17 maçta 9 gol 1 asist üretti.

Yaş: 22
Boy: 1.89
Mevki: Santrafor

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: riad bajic, beşiktaş



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