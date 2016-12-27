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Şenol Güneş'in Eto'o yorumu: Bilmiyorum, ilgilenmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Yarına umutla bakıyorum” dedi.


27 Aralık 2016 23:33


Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, evinde Boluspor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk olarak yeni yıl için iyi dilekler dileyerek başladı. Güneş, “2016 yılını geride bırakmak üzereyiz. Üzüntülü günler geçirdik. Kaybettiklerimiz için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım böyle günler bir daha görmeyiz. 2017’nin dünyaya akıl vermesini diliyorum. Kötü yılları bir daha görmek istemiyoruz” dedi.

“İki takım arasında farklar olması normal”

Oynadıkları oyun itibariyle iki takım arasında farkların olmasının normal olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, “Bu da skora yansıdı. Kazanmayı hak eden taraf bizdik ama gol atmak rakibe az pozisyon vermeyi geliştirmeliyiz. Güzel bir maç oldu. Oyun temposu, pozisyon zenginliğini görmek önemliydi. Boluspor’un bu maça önem verdiğini düşünmüyorum” diye konuştu.

“Yönetim kurulu karar verecek”

Şenol Güneş, belirli noktalarda fazla oyuncuları olduğuna dikkat çekerek, “6 tane oyuncumuz genç takımdan. Biz hepsini idmana çıkarıyoruz. Gitme kalma ile ilgili karar veremeyiz. Oyunculardan bazıları gidecekler, bazıları kalacaklar. Bunlarla ilgili size konuştum. Yönetim kurulu karar verecek, biz fikrimizi söyleyeceğiz. Herhangi bir oyuncuyu öne çıkarmak iyi değildir” açıklamasında bulundu.

Aras ve Talisca yorumu

“Sezon başından itibaren 10’nun üzerinden oyuncuyu yeni transfer olarak aldık” diyen Güneş, “Ve yarısı da son günlerde geldi. Caner ve Talisca sakatlandı. Çok değerler var, bunlar futbolda olan şeyler. Bu sakatlıktan dönen oyuncular tam hazırlık dönemi geçirmedi. Talisca biraz daha iştahlı, Aras biraz daha donuk. Takım olarak da eksikliğimiz o, daha çok isteyen takım olmalıyız. Şu an kararım için olumlu olumsuz demem doğru değil, oynadılar sadece” şeklinde konuştu.

Eto’o yorumu

Deneyimli teknik adam, son günlerde Beşiktaş ile adı geçen Antalyaspor’un yıldızı Eto’o hakkındaki sorusuna ise Güneş, “Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Siz yazıyorsunuz, bunu yanlış buluyorum. Oyuncularla ilgili düşüncemi söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek, ben tek başıma söyleyemem. Biz yönetimle zaten karşılıklı diyalog içindeyiz. Mevki de söyleyemem” cevabını verdi.

“Daha iyi bir Beşiktaş olacak”

Hedeflerinin daha iyi olmak olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, “Daha hızlı oynasınlar istiyorum, sürekli pozisyon arayan ama rakibi de engelleyen bir takım olmalarını istiyorum. Bunu Boluspor yapabilir ama sen yapacaksın. Mesela Fatih genç oyuncu olarak o hatayı yapmayacak. Kulüp bekleyemez, sen bekleyeceksin. Bu yarış, rekabet acımasız bir rekabet, bir maç kaybedince her şey altüst oluyor. İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız. Bizden beklenen şey her rakibi yenen bir takım. Kaybettiğimizde de dersler çıkaracağız, sık sık da ders çıkarmayacağız. Sık sık ders çıkarırsak kötü öğrenciyiz demektir. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Geçen senenin üzerine, dünün üzerine daha çok koymalıyız. Yarına umutla bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiket: şenol güneş, beşiktaş



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