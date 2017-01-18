18 Ocak 2017, Çarşamba
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Şenol Güneş Stadı'nın açılış maçında yönetimin sürprizleri

Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maçta Şenol Güneş Stadyumu açılacak.


18 Ocak 2017 10:50

Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maçta Şenol Güneş Stadyumu açılacak. Seyricisiyle buluşacak. Bu büyük buluşmada Trabzonspor’un da taraftarlarına minik sürprizleri olacak. Açılış maçı için Trabzonspor yönetimi özel ekip kurdu. Bu ekip ince eleyip sık dokuyor.

TFF'nin resmi internet sitesinde halen Avni Aker’i Trabzonspor’un stadyumu olarak gösteriyor. Takımların stadyumlarının yer verildiği bölümünde Trabzonspor’un stadyumu olarak Avni Aker’in fotoğrafları  bulunuyor. Trabzonspor-Gaziantep kısmında stadının yeri de boş kutu halinde. Trabzonspor’dan net bir cevap bekleniyor. Bu cevabın en geç Cuma günü TFF'ye bildirileceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: akyazı, şenol güneş, trabzonspor


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