31 Aralık 2016 01:45

Yönetimin stoper konusunda önce Manoel sonra da Zapata ile temas kurması ve ikisinin de kendisinin istediği özelliklere uymaması yüzünden Şenol Güneş oldukça gerildi. Tecrübeli teknik "sol stoper alınmayacaksa, alınmasın?" diye rest çekti.

Bunun üzerine yönetim imkansızın peşine düştü. Shakhtar'dan Rakitsky'yi istedi. Ortaya bu rakamların çıkacağının bilinmesine rağmen kaybedilen zamen Beşiktaş'ın hanesine eksi olarak yazıldı. Güneş'in istediği, sol ayaklı ve defanstan top çıkarabilecek stoper arayışları Brezilya'da başarısızlıkla sonuçlanınca gündeme Timothee Kolodziejczak geldi. 25 yaşındaki Fransız oyuncunun videolarını izleyen ve uzun süre sonra bir oyuncuya "olur" veren Güneş'in 2 Ocak'ta başkanla yapacağı görüşmede Polonyalı asıllı sol stoperin bitirilmesini isteyeceği bildirildi.

Timothée Kolodziejczak kimdir?

25 yaşındaki Fransız stoper 2014 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Nice takımından Sevilla'ya transfer oldu. Seviila'da toplamda 91 resmi maçta forma giydi 3 gol attı, 1 asist yaptı. Fransa'nın alt kategori milli takımlarında 48 kez forma giydi. Bu sezon sadece 9 resmi maçta oynadı.