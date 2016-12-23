23 Aralık 2016 17:11

ŞEVKET ARSLAN - FOTOSPOR ÖZEL

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını bizzat yürüten Başkan Aziz Yıldırım'ın devre arasında Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı almak için harekete geçtiği belirtildi.

Genç futbolcuyla bizzat ilgilenen Yıldırım'ın Sakıb'la da telefonla görüştüğü ortaya çıktı.

Fotospor'un Sakıb Aytaç'a çok yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, uzun zamandır izlediği genç futbolcu için yardımcılarından özel bilgiler toplamalarını istedi.

Sadece futbolu değil, kulüp ve çevresindeki yaşamı hakkında da olumlu bilgiler gelmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda genç yıldızı aradı ve Fenerbahçe'ye gelmek isteyip istemeyeceğini sordu.

Sakıb Aytaç'ın da "başkanım Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük hayal. Boş mukaveleye imza atarım. Siz yeter ki isteyin. Hemen gelirim" cevabıyla Yıldırım'ın keyfi yerine geldi.

Aziz Yıldırım, Sakıb Aytaç'a "seni mutlaka Fenerbahçe'ye alacağım. Sen sabırlı ol ve çalışmaya devam et. Mümkünse devre arasında, olmazsa sezon sonu Fenerbahçe'desin" dedi.

Sakıb Aytaç kimdir?

İsim: Sakıb Aytaç

Doğum tarihi: 24 Kas 1991

Doğduğu il: Izmir Türkiye

Yaş: 25

Boyu: 1,87m

Uyruğu: Türkiye

Mevki: Defans - Sol Bek

Ayak: sol ayak

Güncel kulüp: Antalyaspor A.Ş.

Takıma katılma tarihi: 7 Tem 2014

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018