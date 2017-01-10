''Senden futbolcu olmaz''

10 Ocak 2017 00:19

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in ilginç bir futbolculuk hikayesi var. 2004-2007 yılları arasında Feyenoord'un alt yapısında oynarken "çok çelimsiz olduğu için" kendisine futbolcu olamayacağı söylenmiş. Bunun üzerine Rodrigues futbola bir yıl ara vermiş. O dönemi, "eğer futbolcu olmasaydım sanırım tüm günümü evde yatarak geçirirdim" diye açıklayan Hollandalı oyuncu, kendisini aptal gibi hissetmeyi bırakıp futbolcu olmayı kafasına koyduğunu bunun için haftada üç gün Rotterdam-Leiden arasında idmanlara gittiğini açıkladı.

''Rodrigues, Bruma için geldi''

Galatasaray'ın Bruma ile birebir aynı özelliklere sahip ve yine Bruma gibi sadece sol kanatta oynayabilen Garry Rodrigues'i transfer etmesi Portekiz'de günün konusu oldu. Radio Rennesança, Galatasaray'ın Bruma için Tottenham'la anlaştığını, bu yüzden Rodrigues'i transfer ettiğini dinleyenlerine duyurdu. Bruma'nın Premier Lig'de oynama arzusu ve sözleşme yenilemeyi reddetmesi Rodrigues transferinin en önemli nedeni olarak gösterildi.

Bu arada Rodrigues’in daha resmi imzayı atmadan Bruma’nın menajeri Catio Balde’nin İstanbul’a gelerek yöneticilerle bir görüşme yapması dikkat çekti.

PAOK transferi açıkladı

PAOK, Galatasaray'ın Garry Rodrigues transferinin tamamlandığını resmi sitesinden duyurdu.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki oyuncuya kısa bir teşekkür eden PAOK'un açıklamasında, "Oyuncuya takıma olan katkıları nedeniyle teşekkür ederiz ve kariyerinin devamında iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan PAOK, ayrılmadan önce Garry Rodrigues ile yaptıkları röportajı yayınladı. Rodrigues, Galatasaray'ı para için değil, kariyeri için seçtiğini açıkladı.

Galatasaray'ı büyük bir şans olarak gördüğünü belirten Rodrigues, "PAOK'tan ayrılmak benim için zordu, çünkü bu kulübü seviyordum. Ancak herkes benim kararıma saygı gösterdiği için mutluyum. Birçok şey yazıyorlar, açıklamak istiyorum. Oynamadığım için, sakatlık nedeniyle falan ayrılmadım. Başka teklifler de aldım herkes biliyor, o teklifleri düşünmedim çünkü PAOK'ta çok mutluydum. Hedefim uzun süre PAOK'ta kalmaktı, ailem mutluydu. Geçen hafta çok büyük bir fırsat önüme geldi. Galatasaray gibi hayalini kurduğum bir takıma gitme şansı yakaladım. Zordu ancak, bu fırsatı kullanmak istedim. Böyle şanslar hayatta sürekli karşına gelmez. Herkes de, takım arkadaşlarım da benim yanımda oldu. Büyük bir fırsat olacağını söyledi. Bu hayatta bir kez başına gelir" dedi.

''Benden nefret edenler var''

Taraftarların sinirlenmesinin normal olduğunu kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Basında yazılanlar saçmalık, taraftarlar bunu bilsin. Bunun benim için büyük bir şans olduğunu bilsinler. Onlar için zor olduğunu biliyorum, ben önemli bir oyuncuydum. Benim için de zor olduğunu bilmelerini istiyorum, PAOK benim kulübümdü. Onlara her şey için teşekkür ediyorum, 2 senedir destekleri için teşekkür ediyorum. Geçen sene kolay değildi. Sakatlandığımda, yaşananlar olduğunda... Kulübe saygım olduğunu, her zaman kalbimde olduğunu bilmelerini istiyorum. Bana yaşattıkları duyguyu hiçbir zaman unutmayacağım. Benden ayrıldığım için nefret eden insanlar olduğunu biliyorum. Bu normal, ama onları her zaman seveceğim.

''Para için diyorlar ama...''

Bir hafta sinirli olurlar, ancak benim için büyük bir şans olduğunu anlayacaklarını umuyorum. İnsanlar 'para için gidiyor' diyecek, ancak bu benim kariyerim için iyi. Bu çok önemli. Her oyuncunun böyle hedefleri vardır. Umarım bunun hem PAOK, hem de Rodrigues için iyi olduğunu anlarlar. Onların sinirli olmasını anlıyorum. Bir gün tekrar buluşacağız. Ailem ve ben, PAOK'tan mutlu ayrılıyoruz. Hedefim yıllar boyunca burada kalmaktı, ancak Galatasaray opsiyonu buradaki her şeyi bitirdi" diyerek sözlerini noktaladı.