Semih'ten stoper transferine ilginç tepki

24 Aralık 2016 10:35

Tuzlaspor'u son dakikada bulduğu penaltı golüyle yenerek grubundaki ilk galibiyeti alan Galatasaray'da gözler ilk yarının son haftasında oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hakan Balta'nın yanında Semih Kaya'yı görevlendirecek.

Osmanlıspor maçında attığı golle takımına 1 puan kazandıran Semih, Tuzlaspor karşısında da performansıyla dikkat çekti. Semih, Riekerink'le yaptığı toplantıda kendisine güvenilmesini istedi. Stoper arayışlarına gereklilik olmadığını iletti. Kendisi varken alınacak stoperin Sabri'nin yerine alınan sağ bekler gibi ancak kulübede oturacağını iddia etti.