31 Aralık 2016 20:43

Sema Apak Survivor'da ünlüler takımında yarışacak. Milli atlet Sema Apak, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Sema Apak hakkında bilinmeyenler...

Sema Apak kimdir?

Sema Apak, 17 Ağustos 1985 Bursa doğumlu 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet. 1.69 m boyunda 54kg ağrlığında olan Sema Aydemir-Apak Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atletidir. Sema Aydemir-Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi.

Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.