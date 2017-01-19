Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek

19 Ocak 2017 01:23

Herkes Ukrayna'dan transfer yapar da Trabzonspor yapmaz mı... bordo-mavililerin Shahtar'da 11 maçta 8 gol atmasına ve oynadığı son 5 maçta da gol atmasına rağmen Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facundo Ferreyra'ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Ukrayna'dan Football-1 Sport Shakhtar'ın Ferreyra'nın yerine Karpaty'den Ukrayna Milli forması giymeye hazırlanan Blanco'yu transfer ettiği hatırlatıldı.

Ferreyra'nın avukatı Alex Egorov'un Moskova'da Türk heyeti ile bir görüşme yaptığı ve 2 milyon Euro'ya bu transferin biteceği iddia edildi.

Aaron Hunt'ta sona gelindi

Bu arada Alman Hamburger Abenlatt gazetesi, Trabzonspor - Aaron Hunt görüşmlerinde son aşamaya gelindiği yazdı.