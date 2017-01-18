Savaş Polat kimdir?

18 Ocak 2017 19:00

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçının 11'inde dikkat çeken isimlerden biri de Savaş Polat oldu.

1997 doğumlu Savaş Polat, sağ bek mevkisinde forma giyiyor. Fenerbahçe'ye 2010 yılında Güzeltepespor'dan geldi.

Doğum yeri Muş olan 1.79 boyundaki Savaş Polat, 60 kez Milli oldu.

Savaş Polat'ın başarıları:

U-15 VE16 Türkiye Şampiyonu Ege Kupası Şampiyonu Fransa Montaigne Kupası Şampiyonu Viktor Barnikov Kupası Şampiyonu U-17 Avrupa 8.

Savaş Polat'ın transfermarkt değeri 100 bin Euro olarak gösteriliyor. Savaş Polat'ın Fenerbahçe ile 2017 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.