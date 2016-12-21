Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son hafta maçında Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-1 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes, Fawcett, Yaneva, Selin Uygur (Funda Bilgi, Miniriye Vatansever, Rida Erlalelitepe, Çağla Erdem)
İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Sanchez, Kristina, Ece Hocaoğlu, Fatma Beyaz (Ayça İhtiyaroğlu, Kübra Kegan, Neşve Büyükbayram)
Setler: 25-20, 21-25, 27-25, 25-21
Süre: 122 dakika (29, 30, 35, 28)