Saral ile Usta'nın arası Yanal yüzünden açıldı

04 Ocak 2017 01:48

Geçtiğimiz günlerde yönetici Gökhan Saral’ın teknik direktör Ersun Yanal hakkında yaptığı açıklamalar Trabzonspor camiasında transfer haberlerinin önüne geçti.

Gökhan Saral'ın, “Ya Trabzonspor’u ayağa kaldırsın ya da gitsin oğluyla menacerlik yapsın” sözlerine Yanal'dan cevap gelmedi. Yanal'ın açıklamayı Başkan Muharrem Usta'ya bıraktığı, başkanın sessizliğini korumasının ise tecrübeli teknik adamı oldukça rahatsız ettiği bildirildi. Usta'nın Saral'la bir araya geldiği ve açıklamasını düzeltmesini istediği ama Saral'ın bu teklife olumsuz cevap vererek, düzeltecek bir açıklama yapmadığını söylediği bildirildi.