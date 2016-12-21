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Şanlıurfaspor, Osmanlıspor'u devirdi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


21 Aralık 2016 20:37


Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Pinto’nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

21. dakikada Cemil Adıcan’ın kaleciye doğru attığı geri pasta Diabate araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adam Maher’in şutunu, kaleci Tomic Vjekoslav güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Hüseyin Kala'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Fortes topu ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Amin Askar’ın ortasında ceza sahası içinde Artun Akçakın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90. dakikada Muhammet Bayır’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diabate’nin kafa vuruşunda top kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay xx, Alpaslan Dedeş xx, Erkan Akbulut xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic xx, Lukasz Szukala xx, Aykut Demir xx, Mehmet Güven xx, Ndiaye xx, Erdal Kılıçaslan xx (Muhammet Bayır dk. 76 xx), Diabate xx, Pinto xx, Delarge Dzon xx, Adam Maher xx (Musa Çağıran dk. 75 xx)
Yedekler: Karcemarskas, Koray Altınay, Webo, Regattin, Prochazka
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Şanlıurfaspor: Tomic Vjekoslav xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Mertcan Çam xx, Artun Akçakın xx (Abdülaziz Solmaz dk. 88 ?), Askar xx. Oktay Delibalta xx (Fevzi Özkan dk. 65 xx), Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Kala xx, Dos Santos Fortes xx, Halil Köçer xx, Cemil Adıcan xx
Yedekler: Fatih Kaldan, Muhammet Beşir, Kağan Söylemezgiller
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Diabate (dk. 21) (Osmanlıspor), Dos Santos Fortes (dk. 60), Artun Akçakın (dk. 66) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Aykut Demir, Musa Çağıran (Osmanlıspor), Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)

Kaynak: Fotospor

Etiket: osmanlıspor, şanlıurfaspor



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